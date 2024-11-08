Сервис такси Bolt сообщил о проблемах с мобилизацией водителей на Украине
Компания Bolt столкнулась с дефицитом водителей, так как не менее половины работников автопарков, сотрудничающих с сервисом, были мобилизованы на Украине. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» сообщил руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.
По его словам, ситуация распространена, когда водители, работающие в автопарках, после нескольких недель работы уходят из-за мобилизации.
Сейчас на Украине работает около 100 тыс. водителей, но регулярные мобилизационные мероприятия значительно осложняют стабильность работы автопарков.
В конце октября Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию до февраля 2025 года, а 5 ноября депутат Соломия Бобровская заявила, что план мобилизации на Украине не выполняется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru