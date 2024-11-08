Сервис такси Bolt сообщил о проблемах с мобилизацией водителей на Украине

Компания Bolt столкнулась с дефицитом водителей, так как не менее половины работников автопарков, сотрудничающих с сервисом, были мобилизованы на Украине. Об этом в интервью изданию «Экономическая правда» сообщил руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.

По его словам, ситуация распространена, когда водители, работающие в автопарках, после нескольких недель работы уходят из-за мобилизации.