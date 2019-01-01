Украинскому президенту ищут новое место жительства
Президенту Украины Владимиру Зеленскому ищут новое место жительства, сообщает «Свободная пресса».
Сейчас Зеленский проживает в элитном 22-этажном доме, однако государственная охрана считает его небезопасным.
Есть информация, что специально для Зеленского будет выкуплен целый этаж в квартале, непосредственно примыкающем к зданию Администрации президента.
41-летний Владиимир Зеленский вступил в должность 20 мая.
Ранее сообщалось, что Зеленский является владельцем «San Tommaso», которая управляет двумя домами в Италии. У президента Украины также имеет несколько счетов в валюте. У супруги Зеленского - Елены - две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области
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