Украинскому президенту ищут новое место жительства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ищут новое место жительства, сообщает «Свободная пресса».

Сейчас Зеленский проживает в элитном 22-этажном доме, однако государственная охрана считает его небезопасным.

Есть информация, что специально для Зеленского будет выкуплен целый этаж в квартале, непосредственно примыкающем к зданию Администрации президента.

41-летний Владиимир Зеленский вступил в должность 20 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский является владельцем «San Tommaso», которая управляет двумя домами в Италии. У президента Украины также имеет несколько счетов в валюте. У супруги Зеленского - Елены - две арендованные квартиры в Великобритании и земельный участок в Киевской области

