Украину от второго Чернобыля спасут только российские специалисты

Отсутствие финансирования для восстановления энергосистемы Украины является основной причиной потенциальной угрозы возникновения «второго Чернобыля», заявили российские эксперты. Их опасения подтвердили ранее в Верховной раде.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утверждает, что американские составляющие, на которых вместо российских сейчас работают украинские АЭС, для них не подходят. Это создает реальную угрозу безопасности объектов.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков пояснил в интервью НСН, что речь идет о тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах) производства американской компании Westinghouse. Зарубежные производители, начиная с начала 2000-х годов пытались заменить на украинском рынке российских поставщиков ТВЭЛов из Электростали, и добились положительного для себя результата. По мнению эксперта, замена российских ТВЭЛов, которые изготавливались для украинских АЭС с советских времен, на импортные - неудачный и опасный эксперимент.

«Конечно, я бы сказал, экспериментальная замена тепловыделяющих элементов на таком опасном производстве может привести к серьезным последствиям. Может быть, до уровня Чернобыля не дойдет, но аварии возможны», - считает Валерий Меньшиков.

Он напомнил неудачный опыт сотрудничества с американским производителей атомщиков Чехии.

«Американская компания Westinghouse, обанкроченная сегодня, с 2000 лет пыталась вытеснить с украинского рынка атомного топлива российских производителей и поставлять им свои тепловыделяющие сборки для дизайна (конструкции) еще советских реакторов. Они это уже пытались делать в Чехии и там практически подвели к моменту аварии. Если бы не российские специалисты, срочно призванные решить проблему, могло случиться страшное.

На сегодня киевские власти рапортуют, что 30 процентов сборок на украинских АЭС принадлежит американской компании Westinghouse. Их поставляет швейцарский филиал компании, который банкротом не признан», - отмечает эксперт.

Валерий Меньшиков считает, что проблема заключается в недостатке опыта у разработчиков ТВЭЛов Westinghouse.

«У нас нет полной картины о положении дел в атомной энергетике Украины, ситуация закрыта. Разрешить проблему могла бы МАГАТЭ. Эта международная организация могла бы не только контролировать ситуацию на Украине, но и привлекать российских специалистов для авторского надзора, чтобы избежать возможной опасности. Но политическая ситуация накладывает отпечаток и на атомную энергетику, и события развиваются, местами, критически», - отметил собеседник НСН.

Ранее ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в эфире НСН заявил, что мерам безопасности от радиации необходимо обучать в школах и вузах.

