Украинский телеканал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом

В июле в эфире телеканала в качестве заставки к одной из программ показали карту с Крымом в составе РФ. Руководство СМИ начало служебную проверку, всех причастных к инциденту отстранили от выполнения своих обязанностей.

Согласно решению совета по вопросам телевидения и радиовещания, канал «Дом» «нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации».

«К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

