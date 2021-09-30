Украинский телеканал получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом

Украинский телеканал «Дом», вещающий на неподконтрольных Киеву территориях, получил предупреждение за показ российской карты с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сотрудников украинского телеканала уволили за показ карты России с Крымом

В июле в эфире телеканала в качестве заставки к одной из программ показали карту с Крымом в составе РФ. Руководство СМИ начало служебную проверку, всех причастных к инциденту отстранили от выполнения своих обязанностей.

Согласно решению совета по вопросам телевидения и радиовещания, канал «Дом» «нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации».

«К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымТелеканалыУкраина
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