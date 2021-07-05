Сотрудников украинского телеканала уволили за показ карты России с Крымом
Команда проекта «Русский дневник», выходящего на украинском государственном телеканале «Дом», вещающем на неподконтрольных Киеву территориях, уволена за показ карты России с Крымом. Об этом сообщается на странице канала в Facebook.
Ранее в эфире «Дома» в качестве заставки к одной из программ была показана карта с Крымом в составе РФ.
«Проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой России, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем в одном из выпусков внезапно появляется образ полуострова, а потом вдруг исчезает. Выпуск сняли с канала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на телеканале проводится служебная проверка, выявляются источники происхождения и попадания «фейковой заставки» в эфир. Все причастные к проекту «Русский дневник» отстранены от выполнения своих обязанностей, виновник инцидента предварительно установлен.
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