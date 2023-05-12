Суд на Украине вынес приговор митрополиту Иоасафу
Украинский суд впервые вынес обвинительный приговор высокопоставленному священнослужителю Украинской православной церкви. Митрополит Иоасаф и секретарь Кировоградской епархии получили по три года тюрьмы с испытательным сроком два года. Об этом говорится в Telegram-канал офиса генпрокурора.
Оба представителя УПЦ осуждены по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Обоим запрещено в течение года занимать руководящие должности в религиозных структурах.
Ранее а Украине сроком на два месяца отправили под домашний арест митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru