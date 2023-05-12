Суд на Украине вынес приговор митрополиту Иоасафу

Оба представителя УПЦ осуждены по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины. Обоим запрещено в течение года занимать руководящие должности в религиозных структурах.

Ранее а Украине сроком на два месяца отправили под домашний арест митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

