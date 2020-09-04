Украинский раскольник Филарет слёг с COVID-19

Глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 дал положительный результат в ходе планового обследования, проинформировала пресс-служба этой структуры.

91-летний Филарет помещён в больницу. Медики пока оценивают его состояние как удовлетворительное, отмечает RT. Официальное звание Денисенко - почетный патриарх Православной церкви Украины, созданной 15 декабря 2018 года на так называемом Объединительном соборе в Киеве.

В Январе 2019 года вселенски патриарх Варфоломей предоставил ей томос об автокефалии. Московский патриархат и Украинская православная церковь в его составе не признали этот акт и разорвали евхаристическое общение с Фанаром.

В советские времена Филарет был одним из влиятельных митрополитов Русской православной церкви. Однако в июне 1992 года Денисенко был извержен из сана, лишен всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире в связи с раскольнической деятельностью.

Ранее министерство здравоохранения Украины сообщило, что в стране выявлена почти 131 тысяча случаев инфицирования новым коронавирусом. За время пандемии умер 2 761 больной, 60 613 выздоровели.

