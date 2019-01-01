Экономист: Потери Киева от снижения торговли с РФ больше, чем заявляют

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV. По его словам, при сравнении экономических показателей Украины в 2013 и 2018 годах, внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. Сергей Саливон добавил, что импорт из России упал почти в три раза, а украинский экспорт упал больше чем в четыре раза. Отмечается, что расчеты эксперта не учитывали российский газ, который Украина закупает в Словакии и других странах.

На самом деле, потери Украины от снижения торговли с Россией еще больше, и причиной тому политика нынешней киевской власти, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак (слушайте аудио).

«Убытки больше, чем об этом заявляют. Это было понятно с самого начала. Такая политика и действия власти за пять лет были направлены на умышленный разрыв всех связей экономических и культурных, и каких угодно, вплоть до семейных, пытались и туда влезть», — напомнил эксперт.