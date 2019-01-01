Экономист: Потери Киева от снижения торговли с РФ больше, чем заявляют
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак рассказал НСН, сможет ли избранный президент Украины исправить ситуацию.
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV. По его словам, при сравнении экономических показателей Украины в 2013 и 2018 годах, внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. Сергей Саливон добавил, что импорт из России упал почти в три раза, а украинский экспорт упал больше чем в четыре раза. Отмечается, что расчеты эксперта не учитывали российский газ, который Украина закупает в Словакии и других странах.
На самом деле, потери Украины от снижения торговли с Россией еще больше, и причиной тому политика нынешней киевской власти, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак (слушайте аудио).
«Убытки больше, чем об этом заявляют. Это было понятно с самого начала. Такая политика и действия власти за пять лет были направлены на умышленный разрыв всех связей экономических и культурных, и каких угодно, вплоть до семейных, пытались и туда влезть», — напомнил эксперт.
По его словам, у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского есть шанс все исправить, но остается открытым вопрос захочет ли он это делать.
«Можно ли что-то сделать? В принципе, можно, конечно. Будет ли желание Зеленского и возможность? Посмотрим. Из его заявлений однозначных выводов пока сделать сложно. Противоречивые бывают заявления от него и членов его команды. Теоретически это возможно сделать. Россия за эти пять лет демонстрировала готовность к переговорам и восстановлению связей. Было бы желание украинской стороны. Конечно, это большая беда для Украины. Какая будет доля политической целесообразности и будет ли такая же политическая целесообразность как у Порошенко, посмотрим. Уже должно стать понятно в ближайшее время», — пообещал украинский политолог.
Напомним, что в ближайшее время на Украине должна состояться инаугурация избранного президента Владимира Зеленского. Согласно законодательству страны, он должен вступить в должность в течение 30 дней после официального подведения итогов президентских выборов Центризбиркомом и публикации данных в газете «Голос Украины», то есть не позднее 3 июня.
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