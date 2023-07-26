Экс-советник Кучмы сообщил о страхе Зеленского проиграть выборы
Решение президента Владимира Зеленского продлить военное положение на Украине свидетельствует о его страхе потерпеть поражение на выборах. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт напомнил, что при военном положении выборы главы государства не проводятся. По его мнению, Зеленский знает, что потерпит поражение.
Соскин считает, что политика президента оказалась провальной по всем направлениям. Украину не приняли в НАТО, а Россия вышла из зерновой сделки, отметил бывший советник Кучмы.
Политик назвал Украину страной-банкротом. Он обратил внимание на уничтожение производственного комплекса.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинским чиновникам и депутатам запретили выезжать из страны, передает «Радиоточка НСН».
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