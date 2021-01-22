Россия готовит либерализацию экспорта сжиженного газа

Правительство РФ намерено либерализовать экспорт сжиженного природного газа с одновременным установлением требованием к экспортерам этого товара, пишет «Интерфакс».

Пункт о снятии ограничений на экспорт содержится в плане реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года, выполнение которого согласовал вице-премьер Юрий Трутнев.

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Для снятия ограничений потребуется изменить статью 3 ФЗ «Об экспорте газа» до декабря 2021 года. Ответственными исполнителями назначены ПАО «НК Роснефть» ПАО «Новатэк», Минэнерго России, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба и ПАО «Газпром».



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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЭкспортГаз
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