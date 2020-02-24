Украинский опрос констатировал падение рейтинга партии «Слуга народа»

Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» уменьшился в феврале на 9% и составил 36%. Такие данные приводит Центр имени Разумкова на своем сайте по итогам проведенного опроса.

По оценкам социологов 36% украинцев проголосовали бы за «Слугу народа», если бы парламентские выборы проходили на Украине в ближайшее время.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала 15% избирателей, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко - 13% голосов, а 10% граждан поддержали бы партию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что рейтинг Зеленского уже упал, по данным эксперта, в 2,5 раза. По мнению политолога, из-за своих публичных оценок различных событий украинский лидер Владимир Зеленский попадает в неловкие ситуации и вызывает недовольство у недоверие у граждан. Олег Соскин считает, что скандал с эвакуированными из Китая в Полтавскую область только набирает обороты и может закончиться объявлением импичмента действующему президенту Украины.

