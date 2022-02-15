Украинский олигарх Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля отправится на границу с Донбассом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.
Отмечается, что олигарх прибудет в Мариуполь, граничащий с «оккупированной территорией» Донецкой области.
Ранее стало известно, что Ахметов и ряд других бизнесменов и политиков вылетели из Украины на фоне информации о якобы грядущем «вторжении» России, напоминает Ura.ru. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, страну покинули 23 депутата Верховной рады, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский осудил срочный отъезд олигархов и депутатов, назвав его «приговором» для них. Глава государства призвал беглецов вернуться в страну, дав парламентариям всего 24 часа на это — в противном случае власти «сделают выводы».
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