Украинский олигарх Ахметов приедет в Мариуполь после критики Зеленского

Отмечается, что олигарх прибудет в Мариуполь, граничащий с «оккупированной территорией» Донецкой области.

Ранее стало известно, что Ахметов и ряд других бизнесменов и политиков вылетели из Украины на фоне информации о якобы грядущем «вторжении» России, напоминает Ura.ru. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, страну покинули 23 депутата Верховной рады, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский осудил срочный отъезд олигархов и депутатов, назвав его «приговором» для них. Глава государства призвал беглецов вернуться в страну, дав парламентариям всего 24 часа на это — в противном случае власти «сделают выводы».

