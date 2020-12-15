Украинский генерал сравнил Украину с зайцем по сравнению в Россией-медведем

Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что с Москвой нельзя говорить с позиции силы, потому что Киев не настолько силен.

«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», — сказал военный в интервью изданию «Обозреватель».