Украинский генерал сравнил Украину с зайцем по сравнению в Россией-медведем

Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что с Москвой нельзя говорить с позиции силы, потому что Киев не настолько силен.

«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», — сказал военный в интервью изданию «Обозреватель».

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Кроме того, Кривонос считает, что президент России Владимир Путин не пойдет на уступки Украине, потому что чувствует свою силу.

По мнению генерала, с «медведем» можно вступать в переговоры только имея достаточную мощь, которой сегодня у Украины нет.

Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Украина
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