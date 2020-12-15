Украинский генерал сравнил Украину с зайцем по сравнению в Россией-медведем
Украинский генерал Сергей Кривонос считает, что с Москвой нельзя говорить с позиции силы, потому что Киев не настолько силен.
«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», — сказал военный в интервью изданию «Обозреватель».
Кроме того, Кривонос считает, что президент России Владимир Путин не пойдет на уступки Украине, потому что чувствует свою силу.
По мнению генерала, с «медведем» можно вступать в переговоры только имея достаточную мощь, которой сегодня у Украины нет.
Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Попова рассказала о нарушениях по времени выдачи результатов тестов на COVID-19
- Роспотребнадзор назвал места с самой высокой заражаемостью коронавирусом
- Пенсионер пообедал в московском ресторане и лишился более миллиона рублей
- Украинский генерал сравнил Украину с зайцем по сравнению в Россией-медведем
- Анонимные электронные кошельки могут разрешить для переводов между физлицами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru