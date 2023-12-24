Украинский генерал Марченко: добровольцы для ВСУ закончились

Военачальник указал на проблемы с восполнением потерь в ВСУ. По его словам, добровольцы для украинской армии закончились.

Марченко отметил, что у командования ВСУ нет понимания, как власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч человек. Признаком наличия больших проблем с мобилизацией генерал-майор назвал рейды военкомов по квартирам, которые зачастую заканчиваются конфликтами.

При этом военный считает, что мужское население страны нужно убедить в необходимости мобилизации.

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отвел на мобилизацию полумиллиона человек в ряды ВСУ год, передает «Радиоточка НСН».

