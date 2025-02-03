Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области
Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области, вызвав перебои в энергоснабжении города и соседних населенных пунктов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его данным, удар повредил силовой кабель, что привело к частичному отключению электроэнергии. Однако в течение получаса энергоснабжение было полностью восстановлено. Хинштейн отметил, что все потребители, включая административный центр, вновь подключены к сети, и поблагодарил аварийные службы за оперативную работу.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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