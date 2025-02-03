Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 980 военнослужащих.

Также российские войска подбили 329 танков, 243 БМП и 191 БТР, 1681 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и 1774 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает RT.

