Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 210 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 980 военнослужащих.
Также российские войска подбили 329 танков, 243 БМП и 191 БТР, 1681 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и 1774 автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино
- Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий
- Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины
- Телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва
- «Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем
- Теона Дольникова вошла в команду певицы Патрисии Каас во французском «Голосе»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих
- Евросоюз выделил Польше сто миллионов евро на «защиту от России»
- Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна
- Семейство из 10 минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru