Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 210 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Белгородской и Курской областях сбили три беспилотника ВСУ

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 980 военнослужащих.

Также российские войска подбили 329 танков, 243 БМП и 191 БТР, 1681 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 402 артиллерийских орудия, 45 пусковых установок РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и 1774 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУМинобороны РФСпецоперация

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