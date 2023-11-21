Украинский депутат Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного

Парламентарий обвинила его в отстранении от решения проблем в армии. В соцсетях Безуглая опубликовала фотографию Залужного в компании члена антикоррупционного совета Минобороны Даны Яровой.

«У генерала нашей армии есть время на компанию дамы, однако он так ни разу не был в центре социальной поддержки и комплектования ВСУ», — заявила депутат. Миллиардер

Илон Маск считает, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный трезво смотрит на происходящее в его стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

