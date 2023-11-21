Украинский депутат Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного
На Украине депутат правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает «Страна.ua».
Парламентарий обвинила его в отстранении от решения проблем в армии. В соцсетях Безуглая опубликовала фотографию Залужного в компании члена антикоррупционного совета Минобороны Даны Яровой.
«У генерала нашей армии есть время на компанию дамы, однако он так ни разу не был в центре социальной поддержки и комплектования ВСУ», — заявила депутат. Миллиардер
Илон Маск считает, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный трезво смотрит на происходящее в его стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru