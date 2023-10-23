СМИ: в районе Гостомеля Киевской области прогремели взрывы
В районе поселка Гостомель Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило украинское издание «Страна».
Официальной информации о причине взрывов нет. Воздушную тревогу в Киевской области не объявляли.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, в понедельник вечером воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
По данным СМИ, в понедельник в районе городе Токмак Запорожской области раздались звуки взрывов, передает «Радиоточка НСН».
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