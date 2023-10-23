СМИ: в районе Гостомеля Киевской области прогремели взрывы

В районе поселка Гостомель Киевской области слышны звуки взрывов, сообщило украинское издание «Страна».

В подконтрольном Украине Херсоне заявили о взрывах

Официальной информации о причине взрывов нет. Воздушную тревогу в Киевской области не объявляли.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, в понедельник вечером воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

По данным СМИ, в понедельник в районе городе Токмак Запорожской области раздались звуки взрывов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывКиевУкраина

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