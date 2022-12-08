Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы слышны в четверг вечером в Одессе. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Так, воздушная тревога при этом в городе не объявлялась. В свою очередь украинское издание «Общественное. Одесса» отметило, что в городе слышны звуки, похожие на работу системы противовоздушной обороны.

Ранее, 8 декабря, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОдесса
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