Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Так, воздушная тревога при этом в городе не объявлялась. В свою очередь украинское издание «Общественное. Одесса» отметило, что в городе слышны звуки, похожие на работу системы противовоздушной обороны.

Ранее, 8 декабря, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

