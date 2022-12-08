Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
8 декабря 202220:24
Взрывы слышны в четверг вечером в Одессе. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале.
Так, воздушная тревога при этом в городе не объявлялась. В свою очередь украинское издание «Общественное. Одесса» отметило, что в городе слышны звуки, похожие на работу системы противовоздушной обороны.
Ранее, 8 декабря, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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8 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru