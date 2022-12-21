Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге
21 декабря 202215:28
Взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Отмечается, что взрывы слышны, в частности, в Кривом Роге и Очакове. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уже подтвердил в соцсетях информацию о звуках разрывов в Кривом Роге.
Ранее, днем 21 декабря, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru