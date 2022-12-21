Украинские СМИ сообщили о взрывах в Очакове и Кривом Роге

Взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Несколько взрывов раздались в Киеве

Отмечается, что взрывы слышны, в частности, в Кривом Роге и Очакове. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уже подтвердил в соцсетях информацию о звуках разрывов в Кривом Роге.

Ранее, днем 21 декабря, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВзрывы
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