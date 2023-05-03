Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Сумской областях
В Черниговской и Сумской областях Украины вечером 3 мая прогремели взрывы, передают украинские СМИ.
В регионах объявили воздушную тревогу. Черниговская и Сумская области граничат с Брянской, Курской и Белгородской областями России.
Воздушную тревогу объявили в 22:22 по мск. В регионах прогремели взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Посольство США на Украине 3 мая предупредило об угрозе ракетных ударов по Киеву и области. Находящихся в городе американцев призвали следить за сообщениями о воздушной тревоге и следовать указаниям местных властей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru