Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Сумской областях

В Черниговской и Сумской областях Украины вечером 3 мая прогремели взрывы, передают украинские СМИ.

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В регионах объявили воздушную тревогу. Черниговская и Сумская области граничат с Брянской, Курской и Белгородской областями России.

Воздушную тревогу объявили в 22:22 по мск. В регионах прогремели взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Посольство США на Украине 3 мая предупредило об угрозе ракетных ударов по Киеву и области. Находящихся в городе американцев призвали следить за сообщениями о воздушной тревоге и следовать указаниям местных властей, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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