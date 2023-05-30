Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева

В Киеве вечером 30 мая произошел пожар, пишут местные СМИ.

На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве

Отмечается, что столб дыма виден в Оболонском районе столицы. О причинах возгорания не сообщается.

В ночь на 30 мая в Киеве прогремели взрывы. В нескольких районов зафиксировано падение обломков

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что столица подверглась самой массированной атаке с начала конфликта с Россией. По его словам, город атаковали 54 беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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