Украинские СМИ сообщили о пожаре в одном из районов Киева
30 мая 202322:18
В Киеве вечером 30 мая произошел пожар, пишут местные СМИ.
Отмечается, что столб дыма виден в Оболонском районе столицы. О причинах возгорания не сообщается.
В ночь на 30 мая в Киеве прогремели взрывы. В нескольких районов зафиксировано падение обломков
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что столица подверглась самой массированной атаке с начала конфликта с Россией. По его словам, город атаковали 54 беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru