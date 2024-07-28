Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

«В Николаеве масштабный пожар, жителей города призывают не открывать окна», - сказано в сообщении.

Что именно горит не сообщается. Издание опубликовало кадры, на которых видно большое облако дыма. Местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».

