Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

Крупное возгорание произошло в городе Николаеве на юге Украины, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Обломки и пожары»: Киев ответил на ракетный обстрел ударами по российским регионам

«В Николаеве масштабный пожар, жителей города призывают не открывать окна», - сказано в сообщении.

Что именно горит не сообщается. Издание опубликовало кадры, на которых видно большое облако дыма. Местные власти не комментировали ситуацию.

Ранее стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ПожарУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры