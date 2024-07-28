Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
28 июля 202421:13
Крупное возгорание произошло в городе Николаеве на юге Украины, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.
«В Николаеве масштабный пожар, жителей города призывают не открывать окна», - сказано в сообщении.
Что именно горит не сообщается. Издание опубликовало кадры, на которых видно большое облако дыма. Местные власти не комментировали ситуацию.
Ранее стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru