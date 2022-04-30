Украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова
В украинских СМИ появилась информация о приезде во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли. Видео разместил Telegram-канал «Страна».
{{related_post_s1fYqYLmx}}
На снятых кадрах кинозвезда в брюках и с рюкзаком заходит в кафе Львова и дает автограф посетительнице. Заметив, что ее снимают, Джоли машет рукой и улыбается.
Пока актриса не подтвердила информацию в своих соцсетях, пишет Газета.ru.
В марте этого 2022 года Анджелина Джоли побывала в Йемене в качестве специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Актриса таким образом пыталась привлечь внимания мировой общественности к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для местных жителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 363 / сут.
Умерли
376 тыс.+157 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 022 / сут.
- Украина обстреляла пункт пропуска Крупец в Курской области
- Путин подписал указ о выплатах ветеранам из Донбасса
- Украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова
- Макрон в беседе с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине
- Мэрия Бердянска начнет расчеты пенсий и зарплат в рублях
- Захарова раскрыла причины нервного состояния пресс-секретаря Пентагона Кирби
- СМИ: Представители ООН и Красного Креста пытаются эвакуировать мирных граждан с «Азовстали»
- Минфин ФРГ: Германия не намерен оплачивать российский газ в рублях
- Немцы посмеялись над Шольцем из-за полета над Северным полюсом
- Курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru