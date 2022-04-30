Украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова

В украинских СМИ появилась информация о приезде во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли. Видео разместил Telegram-канал «Страна».

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На снятых кадрах кинозвезда в брюках и с рюкзаком заходит в кафе Львова и дает автограф посетительнице. Заметив, что ее снимают, Джоли машет рукой и улыбается.

Пока актриса не подтвердила информацию в своих соцсетях, пишет Газета.ru.

В марте этого 2022 года Анджелина Джоли побывала в Йемене в качестве специального посланника Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Актриса таким образом пыталась привлечь внимания мировой общественности к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для местных жителей.

