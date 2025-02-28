Украинские СМИ начали закрываться после прекращения финансирования USAID

Ряд украинских средств массовой информации были вынуждены закрыться из-за того, что было прекращено финансирование со стороны Агентства по международному развитию США (USAID), заявил в интервью порталу Euractiv сооснователь издания «Европейская правда», журналист Сергей Сидоренко.

Сотрудников USAID выселили из штаб-квартиры

Он добавил, что последний раунд грантов USAID отменили до их получения.

Кроме того, портал привел заявление директора Института массовой информации Украины Оксаны Романюк. По ее словам, сотрудничать с USAID могли свыше 80% украинских СМИ.

Ранее сотрудников USAID выселили из офиса по приказу Департамента эффективности государственного управления, который возглавляет американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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