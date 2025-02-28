Украинские СМИ начали закрываться после прекращения финансирования USAID
Ряд украинских средств массовой информации были вынуждены закрыться из-за того, что было прекращено финансирование со стороны Агентства по международному развитию США (USAID), заявил в интервью порталу Euractiv сооснователь издания «Европейская правда», журналист Сергей Сидоренко.
Он добавил, что последний раунд грантов USAID отменили до их получения.
Кроме того, портал привел заявление директора Института массовой информации Украины Оксаны Романюк. По ее словам, сотрудничать с USAID могли свыше 80% украинских СМИ.
Ранее сотрудников USAID выселили из офиса по приказу Департамента эффективности государственного управления, который возглавляет американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru