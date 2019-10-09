Украинские радикалы подрались с полицией в районе разведения сил в Донбассе

9 октября 201917:44

Украинские националисты попытались прорваться в населённый пункт Золотое для срыва разведения войск, сообщает РИА Новости. Стычка с правоохранителями произошла на блокпосту в подконтрольной Киеву части Луганской области Украины.

Как сообщает МВД на странице в Facebook, сотрудники полка «Миротворец» остановили машину для проверки. Граждане в ней отказались выполнять требования полицейских, в результате перепалка переросла в стычку.

По сообщениям очевидцев, полицейские стреляли в воздух, националисты пытались их спровоцировать. Ранее украинские радикалы угрожали сорвать разведение войск.

Напомним, ранее МИД Луганской народной республики (ЛНР) обвинил в срыве разведения сил в поселке Золотое власти Украины. В ОБСЕ заявили, что ещё одна попытка разведения сил будет предпринята завтра, 10 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРадикалыУкраина