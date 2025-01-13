Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе нарушителей
Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщило западное управление Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел на территории Закарпатья. Задержанные, среди которых был один несовершеннолетний, попытались пересечь границу вне пунктов пропуска и стали убегать, заметив пограничников.
Нарушителей заметили с помощью средств дистанционного наблюдения. При попытке скрыться пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов для их задержания. Все задержанные оказались жителями Закарпатья.
Сообщения о попытках незаконного пересечения границы появляются регулярно, в связи с введением в стране военного положения и объявлением всеобщей мобилизации, что ограничивает выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Уклоняющимся от службы грозит уголовная ответственность, передает «Радиоточка НСН».
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