Украинские депутаты предложили создать электронный реестр военнообязанных

Отмечается, что он будет пополняться данными из Минздрава, Налоговой службы, МВД, Минюста, Государственной миграционной службы, ЦИК и прочих ведомств. Полный доступ к данным получит Минобороны страны.

Реестр будет содержать контакты военнообязанного, сведения о его занятости и здоровье. Предполагается, что с его помощью в перспективе будет осуществляться рассылка повесток.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины не надеются на массовую экстрадицию скрывшихся от мобилизации за границей на основании фиктивных справок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

