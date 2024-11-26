Украинская журналистка призвала Маска провести аудит в стране

На Украине журналистка и телеведущая Диана Панченко призвала в социальной сети Х миллиардера из США Илона Маска провести аудит трат на энергетику Украины.

«Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит Украины», — написала она.

Панченко указала, что на энергозащиту в стране было потрачено $4 млрд, а после российских ударов государство спишет еще $2 млрд.

Ранее журналистка поблагодарила коллегу из США Такера Карлсона за его позицию о конфликте вокруг Украины и о решениях американских властей относительного него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

