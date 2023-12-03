Поступления в госбюджет Украины от таможни упали на $253 млн

По его словам, причиной стала блокада контрольно-пропускных пунктов со стороны перевозчиков Польши и Словакии.

«Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной», - написал политик.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что из-за блокады объем экспорта страны сократился на 40%. На некоторых КПП он упал в два раза, уточнила она

В пятницу активисты Союза автоперевозчиков Словакии начали блокировать погранперехорд «Вышне-Немецке» на границе с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

