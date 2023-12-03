Поступления в госбюджет Украины от таможни упали на $253 млн
В ноябре поступления в государственный бюджет Украины от таможни упали на $253 миллиона (9,2 миллиарда гривен), написал в своих соцсетях бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, причиной стала блокада контрольно-пропускных пунктов со стороны перевозчиков Польши и Словакии.
«Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной», - написал политик.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что из-за блокады объем экспорта страны сократился на 40%. На некоторых КПП он упал в два раза, уточнила она
В пятницу активисты Союза автоперевозчиков Словакии начали блокировать погранперехорд «Вышне-Немецке» на границе с Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru