Украинская Генпрокуратура вызвала на допрос Володина, Медведева и Шойгу

Кроме того, генпрокуратура Украины вызывает на допросы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Также повестки выписаны министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову, полпреду президента в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Российских официальных лиц вызывают в качестве подозреваемых на допросы 16, 17 и 18 мая, пишет Ura.ru.

