Украинская Генпрокуратура вызвала на допрос Володина, Медведева и Шойгу

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос ряд российских должностных лиц, офис генпрокурора выписал повестки в том числе председателю Госдумы Вячеславу Володину, спикеру Совета Федерации Валентина Матвиенко, министру обороны Сергею Шойгу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское ведомство.

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Кроме того, генпрокуратура Украины вызывает на допросы зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Также повестки выписаны министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову, полпреду президента в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Российских официальных лиц вызывают в качестве подозреваемых на допросы 16, 17 и 18 мая, пишет Ura.ru.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ГенпрокуратураУкраина
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