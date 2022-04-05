Более 400 дел о госизмене открыто на Украине с начала спецоперации РФ

Правоохранительные органы Украины инициировали 415 уголовных дел по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности с начала специальной военной операции России на территории страны 24 февраля. Такую информацию сегодня распространил офис генерального прокурора республики.

Подозреваемыми в госизмене признаны 94 гражданина Украины, 27 - в коллаборационизме. Так Госбюро расследований сообщило на днях о проведении досудебного разбирательства по уголовному производству относительно возможной госизмены бывшего начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова.

Также сообщается об аресте во Львове скандального «журналиста» и «политического эксперта» Глеба Ляшенко. Ему также объявлено о подозрении в государственной измене за противоправную деятельность во вред информационной безопасности Украины.

