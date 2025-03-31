В Белоруссии задержали гражданина США, нелегально пересекшего границу

Белорусские таможенники задержали американского гражданина, нарушившего госграницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

В МВД Белоруссии заявили о попытках использования белорусов для терактов в РФ

Уточняется, что 27-летний мужчина перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением «Кена-Молодечно».

В ведомстве добавили, что после задержания нарушивший госграницу гражданин США был передан органам пограничной службы.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские власти намерены ужесточить правила въезда в США для граждан 43 государств, в том числе России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СШАГраницаБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры