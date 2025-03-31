В Белоруссии задержали гражданина США, нелегально пересекшего границу
Белорусские таможенники задержали американского гражданина, нарушившего госграницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Уточняется, что 27-летний мужчина перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением «Кена-Молодечно».
В ведомстве добавили, что после задержания нарушивший госграницу гражданин США был передан органам пограничной службы.
Ранее в СМИ появилась информация, что американские власти намерены ужесточить правила въезда в США для граждан 43 государств, в том числе России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru