Украине предрекли техногенную катастрофу

Украине грозит техногенная катастрофа. Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такой пессимистичный прогноз может сбыться в том случае, если к началу отопительного сезона Киев не закачает 20 млрд куб. газа. Он подчеркнул, что в противном случае Украина просто замерзнет.

Коболев добавил, что в настоящий момент закачано лишь 13,8 млрд куб. А для того, чтобы выйти на нужный объем в сроки, Украине необходимо ежедневно закачивать по 60 млн куб.