Украине предрекли техногенную катастрофу
Украине грозит техногенная катастрофа. Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он отметил, что такой пессимистичный прогноз может сбыться в том случае, если к началу отопительного сезона Киев не закачает 20 млрд куб. газа. Он подчеркнул, что в противном случае Украина просто замерзнет.
Коболев добавил, что в настоящий момент закачано лишь 13,8 млрд куб. А для того, чтобы выйти на нужный объем в сроки, Украине необходимо ежедневно закачивать по 60 млн куб.
Накануне НСН писала, что «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он подчеркнул, что позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.
Также известно, что в администрации украинского президента отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа. Об этом сообщают «Украинские новости». Отмечается, что там «проигнорировали» вопросы, касающиеся того, кто и с кем проводил такие переговоры. И если они состоялись, то какие распоряжения давал Зеленский по этому вопросу.
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