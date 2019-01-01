Донецкой области предрекли новые массовые протесты
В эфире НСН политолог объяснил, что Киев перестраховывается, перебрасывая спецназ для подавления протестов в Донецкой области, так как боится массовых беспорядков рядом с линией фронта.
МВД Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет со спецназом после того, как местные жители вышли на акцию протеста из-за нарушений на выборах в украинский парламент. Стихийный пикет, на который демонстранты принесли шины, начался возле здания Окружной избирательной комиссии №50. Наблюдатели обнаружили там разночтения в протоколах комиссий. По версии ЦИК, после подсчета 97% голосов там лидирует Руслан Требушкин, представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска. По предварительным подсчетам он набрал 30,62% голосов.
Киевские власти направили в Донецкую область вертолет со спецназом из-за страха народных восстаний, заявил в эфире НСН политолог Виктор Пироженко (слушайте аудио).
«В любую другую область из-за подобных протестных акций вертолет со спецназом не перебросили бы. Понятно, что там линия фронта близко, там идет гражданская война. В этой ситуации, конечно, власти в Киеве боятся, что протестные акции перерастут в народное восстание, боятся подобных вещей. Наверное, это не последний такой протест», — предположил политолог.
Напомним, что после обработки 98,95% бюллетеней партия Слуга народа президента Владимира Зеленского набирает 43,14%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» 13,02%, «Батькивщина» – 8,18%, Евросолидарность - 8,12%, Голос - 5,84%.
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