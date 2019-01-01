Донецкой области предрекли новые массовые протесты

МВД Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет со спецназом после того, как местные жители вышли на акцию протеста из-за нарушений на выборах в украинский парламент. Стихийный пикет, на который демонстранты принесли шины, начался возле здания Окружной избирательной комиссии №50. Наблюдатели обнаружили там разночтения в протоколах комиссий. По версии ЦИК, после подсчета 97% голосов там лидирует Руслан Требушкин, представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска. По предварительным подсчетам он набрал 30,62% голосов.

Киевские власти направили в Донецкую область вертолет со спецназом из-за страха народных восстаний, заявил в эфире НСН политолог Виктор Пироженко (слушайте аудио).