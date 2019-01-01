После выборов дубинками машут. В Донецкую область направили спецназ

Украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области. «Для стабилизации ситуации… принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции», — говорится в заявлении ведомства. «Страна.ua» уточняет, что протесты проходят у здания Окружной избирательной комиссии №50 в городе Покровск.

Акция протеста началась после того, как наблюдатели зафиксировали и проинформировали о нарушениях в ходе выборов. Председатель избиркома отказался объяснить случившееся, после чего у здания начали собираться активисты, установили там палатки и разложили шины.

По версии ЦИК, после подсчета 97% голосов там лидирует Руслан Требушкин, представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска. По предварительным подсчетам он набрал 30,62% голосов. Менее чем на 700 голосов от него отстает самовыдвиженец мэр города Доброполье Андрей Аксенов (29,61%).