После выборов дубинками машут. В Донецкую область направили спецназ
Экс-президент Украины в эфире НСН заявил, что нынешняя власть в стране ослаблена до предела.
Украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области. «Для стабилизации ситуации… принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции», — говорится в заявлении ведомства. «Страна.ua» уточняет, что протесты проходят у здания Окружной избирательной комиссии №50 в городе Покровск.
Акция протеста началась после того, как наблюдатели зафиксировали и проинформировали о нарушениях в ходе выборов. Председатель избиркома отказался объяснить случившееся, после чего у здания начали собираться активисты, установили там палатки и разложили шины.
По версии ЦИК, после подсчета 97% голосов там лидирует Руслан Требушкин, представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска. По предварительным подсчетам он набрал 30,62% голосов. Менее чем на 700 голосов от него отстает самовыдвиженец мэр города Доброполье Андрей Аксенов (29,61%).
При этом Аксенов в 2018 году был объявлен в розыск правоохранительными органами Украины по обвинению в растрате имущества и посещении Крыма.
О том, что Украина «больна», и, прежде всего, коррупцией и вседозволенностью власти в эфире НСН завил экс-президент страны Леонид Кравчук, и наиборее ярко это проявляется в приграничных областях.
«Сказать, что сегодня вся Украина неуправляемая и что государство не имеет никакого влияния, было бы преувеличением и результатом ошибочного анализа ситуации. Я могу сказать, что в отдельных регионах, особенно пограничных, где происходят разные антиукраинские действия, конечно могут быть проблемы с управлением. Вместе с тем мы сами встали на путь демократии, которую зачастую путают с вседозволенностью. Это болезнь и ее надо излечить. А излечить ее может только время и конкретные действия власти», — отметил экс-президент Украины.
Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. Официальные результаты должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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