Украина заявила об окончании разведения сил в Петровском
Украинские силовики объявили о завершении процедуры разведения сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе согласно графику. Как сообщили в пресс-центре операции объединённых сил ВСУ, завтра должны начаться работы по разминированию и очистке оставленной войсками территории от взрывоопасных предметов.
До этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что разведения подразделений и техники самопровозглашённой ДНР и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану», отмечает RT.
1 ноября в самопровозглашённой ЛНР и украинской армии заявил об окончании разведения сил в районе населённого пункта Золотое. Подтверждение получено и со стороны ОБСЕ.
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