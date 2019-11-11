Украина заявила об окончании разведения сил в Петровском

До этого министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что разведения подразделений и техники самопровозглашённой ДНР и ВСУ в районе Петровского проходит «контролируемо» и «по плану», отмечает RT.

1 ноября в самопровозглашённой ЛНР и украинской армии заявил об окончании разведения сил в районе населённого пункта Золотое. Подтверждение получено и со стороны ОБСЕ.

