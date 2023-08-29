Украина запланировала закупить и произвести 200 тысяч дронов

Киев рассчитывает произвести и закупить 200 тысяч беспилотников для ВСУ. Об этом заявил глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь в эфире телеканала «Рада».

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По его словам, 200 тысяч дронов планируется передать армии до конца текущего года. Чиновник допустил, что количество аппаратов будет меньше - около 180 тысяч.

Щиголь уточнил, что подразделения ВСУ за сутки теряют до 45 дронов. Восполнить потери беспилотников одновременно Украина не в состоянии, признал руководитель ведомства.

Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиВСУУкраина

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