Украина запланировала закупить и произвести 200 тысяч дронов

По его словам, 200 тысяч дронов планируется передать армии до конца текущего года. Чиновник допустил, что количество аппаратов будет меньше - около 180 тысяч.

Щиголь уточнил, что подразделения ВСУ за сутки теряют до 45 дронов. Восполнить потери беспилотников одновременно Украина не в состоянии, признал руководитель ведомства.

Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

