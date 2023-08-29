В России появился комплекс для противодействия микро- и мини-дронам

Беспилотный комплекс для борьбы с микро- и мини-беспилотниками создали специалисты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности.

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В состав комплекса входит беспилотник с корпусом, выполненным в виде летающего крыла, который оборудован системами управления, навигации и связи, а также камерой кругового обзора, аккумуляторной батареей и съемной емкостью для хранения средств механического поражения дронов. Все составляющие соединены определенным образом.

Борьба против вражеских беспилотников будет вестись, в частности, при помощи заклинивания электродвигателей БПЛА, например, металлическими опилками, песком или стружкой пластика.

Развертывание нового комплекса проводится на открытой квадратной площадке площадью 25 квадратных метров на опорных стойках в вертикальном положении.

Ранее сообщалось, что обучение в Федеральном центре беспилотных авиасистем пройдут 10 тысяч человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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