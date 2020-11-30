Украина заговорила с Россией по Донбассу «жёстким языком»
Участник Трехсторонней контактной группы, журналист Сергей Гармаш заявил в эфире канала «Украина 24», что украинская сторона ужесточила свой метод ведения переговоров в рамках ТКГ. По его словам, Киев стал говорить с Россией «жёстким языком» и принципиально ставить вопросы.
Гармаш считает, что переговоры «сдвинулись с мертвой точки». Он отметил, что представители России из Луганской и Донецкой областей выдвинули план о получении до 2050 года особых полномочий. Украинская сторона назвала этот документ нелегитимным и призвала Россию самостоятельно выдвинуть план.
Журналист считает, что переговоры не находятся в тупике, а Украина меняет тактику и начинает требовать от России ответственности в принятии решений.
ТКГ (Минская группа) была создана в 2014 году. В нее входят Украина, ОБСЕ и Россия. Также в группу входят полномочные представители непризнанных республик Донбасса.
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