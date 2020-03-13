Украина закрыла границу из-за коронавируса

Власти Украины приняли решение через двое суток закрыть границу для всех иностранцев на 14 дней в связи с пандемией короновируса. Об этом проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Кроме того, гражданам незалежной рекомендовано ограничить поездки в другие страны.

Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации, которая сложится через две недели, отметил секретарь СНБО. Он подчеркнул, что украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, получат возможность вернуться на родину, передает RT. Вернувшимся из стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19, предстоит пройти карантин.

Два дня назад правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории республики. Во всех учебных заведениях также предполагалось объявить трёхнедельный карантин.

