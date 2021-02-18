На Украине остановку строительства «Северного потока-2» назвали «вопросом жизни и смерти»
Остановка работ по строительству газопровода «Северный поток-2» — «вопрос жизни и смерти» для жителей Украины. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
По мнению главы госкомпании, завершение работ над проектом угрожает безопасности Украины «перед российской военной агрессией». Коболев, считает, что газотранспортная система — «часть системы обороны» государства до тех пор, пока через Украину идёт транзит российского газа в Европу, отмечает телеканал «360». Однако положение страны изменится при переменах в географии поставок полезного ископаемого.
«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев в своем Facebook.
Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопровода, отметив, что Россию «хотят заставить платить» за геополитический проект Запада на Украине, напоминает RT.
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