На Украине остановку строительства «Северного потока-2» назвали «вопросом жизни и смерти»

По мнению главы госкомпании, завершение работ над проектом угрожает безопасности Украины «перед российской военной агрессией». Коболев, считает, что газотранспортная система — «часть системы обороны» государства до тех пор, пока через Украину идёт транзит российского газа в Европу, отмечает телеканал «360». Однако положение страны изменится при переменах в географии поставок полезного ископаемого.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев в своем Facebook.

Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопровода, отметив, что Россию «хотят заставить платить» за геополитический проект Запада на Украине, напоминает RT.

