Украина выявила более 700 преступных групп, помогающих уклонистам

На Украине с начала специальной военной операции обнаружено около 700 преступных групп, оказывающих помощь мужчинам в уклонении от мобилизации и бегстве из страны. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире Media Center Ukraine на YouTube.

За 2024 год выявлено почти 330 таких групп. По его словам, это свидетельствует о желании людей обогатиться, помогая украинцам нелегально покинуть страну.

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Как подчеркнул Демченко, случаи попыток побега ежедневно фиксируются пограничниками.

Например, в начале сентября несколько уклонистов едва не подорвались на минах при попытке пересечь границу с Белоруссией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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