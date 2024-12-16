Украина выявила более 700 преступных групп, помогающих уклонистам

На Украине с начала специальной военной операции обнаружено около 700 преступных групп, оказывающих помощь мужчинам в уклонении от мобилизации и бегстве из страны. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире Media Center Ukraine на YouTube.

За 2024 год выявлено почти 330 таких групп. По его словам, это свидетельствует о желании людей обогатиться, помогая украинцам нелегально покинуть страну.