СМИ: Сына Порошенко объявили в розыск за уклонение от явки в военкомат
Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко, Алексея, объявили в национальный розыск из-за неявки по повестке в военкомат, сообщают украинские СМИ.
По данным СМИ, он дважды не явился на призыв — 4 сентября и 21 октября. Алексей Порошенко имеет воинское звание лейтенанта запаса.
Сообщается, что его вызывали в военкомат в рамках мобилизации, однако он проигнорировал оба вызова. В связи с этим, на основании уклонения от явки, было принято решение о его розыске.
Накануне этого инцидента украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В августе Верховная Рада заявила, что не планирует дальнейшего снижения возраста для призывников, передает «Радиоточка НСН».
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