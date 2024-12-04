СМИ: Сына Порошенко объявили в розыск за уклонение от явки в военкомат

Сообщается, что его вызывали в военкомат в рамках мобилизации, однако он проигнорировал оба вызова. В связи с этим, на основании уклонения от явки, было принято решение о его розыске.

Накануне этого инцидента украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В августе Верховная Рада заявила, что не планирует дальнейшего снижения возраста для призывников, передает «Радиоточка НСН».

