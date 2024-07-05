Украина вышла из соглашения о порядке транзита через страны СНГ

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о транзите через территории стран-участниц Содружества. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.

Он пояснил, что решение об этом принято из-за начала Россией специальной военной операции на Украине.

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Соглашение о транзите было подписано в 1999 году. 5 мая Украина вышла из соглашений СНГ по вооруженным и стратегическим силам.

10 мая Украина покинула соглашение СНГ о полетах воздушных судов специального назначения, подписанное в 1993 году в Минске. Этот документ регулировал полеты воздушных судов, перевозящих глав государств, председателей верховных советов, глав правительств и официальные делегации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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