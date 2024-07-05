Украина вышла из соглашения о порядке транзита через страны СНГ

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из соглашения СНГ о транзите через территории стран-участниц Содружества. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.

Он пояснил, что решение об этом принято из-за начала Россией специальной военной операции на Украине.