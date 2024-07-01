Генсек СНГ: Украина отказалась выплачивать какие-либо долги

Украинские власти отказались выплачивать долги странам Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщают «Известия» со ссылкой на генерального секретаря организации Сергея Лебедева.

Киев вышел из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения

По его словам, Украина до сих пор де-юре остается членом СНГ. Однако Киев не платит взносы в единый бюджет, накапливая долг перед государствами организации.

Ранее Украина вышла из нескольких соглашений с РФ и Белоруссией в рамках СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СНГУкраина

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