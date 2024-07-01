Генсек СНГ: Украина отказалась выплачивать какие-либо долги

По его словам, Украина до сих пор де-юре остается членом СНГ. Однако Киев не платит взносы в единый бюджет, накапливая долг перед государствами организации.

Ранее Украина вышла из нескольких соглашений с РФ и Белоруссией в рамках СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

