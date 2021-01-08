Украина ввела жесткий карантин в обход рекомендациям ВОЗ

Украина вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса с 8 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала решение украинского правительства, пишет URA.RU.

Кафе, бары и рестораны должны быть закрыты для посещения, однако они смогут продолжить работать с доставкой или навынос. Также запрещена работа фитнес-залов, развлекательных заведений и рынков. Любые массовые мероприятия в том числе оказались под запретом. Проход в образовательные учреждения будет недоступен до 24 января, но детские сады продолжат работать.

ВОЗ жестко раскритиковала решение Минздрава Украины. Эксперты организации считают, что введенные ограничения ухудшает благосостояние граждан и частично лишает доступа к образованию и медицинским услугам.





