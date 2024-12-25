Украина временно запретила вывоз газа

Депутаты Верховной Рады утвердили нулевые квоты на вывоз природного газа, энергетического угля и топливной древесины. Кроме того, под запретом находится вывоз отходов или лома драгметаллов, золота, серебра и соли.

На вывоз коксующегося угля установлена квота в размере 1,3 млн тонн, мазута — 400 тысяч тонн.

По словам замминистра экономики Украины Тараса Качки, данные меры необходимы, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал Словакии компенсацию из-за отмены транзита российского газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

