Украина увеличила число полетов беспилотников на российско-украинской границе

Погранслужба ФСБ России заявила об увеличении за последнее время числа полетов украинских дронов близ границы с Россией. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Киев при содействии западных партнеров постоянно наращивает парк беспилотной авиации, которая задействуется в пограничной деятельности.

«Лег под радикалов». В ЛНР раскрыли, зачем Зеленскому Силы территориальной обороны

В Службе безопасности сообщили, что Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотников для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести Силы территориальной обороны в состав Вооруженных сил страны.


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ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБеспилотники
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