Украина увеличила число полетов беспилотников на российско-украинской границе

Погранслужба ФСБ России заявила об увеличении за последнее время числа полетов украинских дронов близ границы с Россией. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Киев при содействии западных партнеров постоянно наращивает парк беспилотной авиации, которая задействуется в пограничной деятельности.