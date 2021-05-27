Украина увеличила число полетов беспилотников на российско-украинской границе
Погранслужба ФСБ России заявила об увеличении за последнее время числа полетов украинских дронов близ границы с Россией. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Киев при содействии западных партнеров постоянно наращивает парк беспилотной авиации, которая задействуется в пограничной деятельности.
В Службе безопасности сообщили, что Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотников для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский собирается ввести Силы территориальной обороны в состав Вооруженных сил страны.
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