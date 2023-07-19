Украина усилит границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
Киев укрепит участки северной границы в связи с прибытием в Белоруссию подразделений частной военной компании «Вагнер», заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По его словам, Украина намерена сделать границу с Белоруссией «полностью непроходимой». Подготовлено 40 километров противотанковых рвов и более 30 тысяч минных ловушек, сказал военачальник в эфире телеканала «Прямой».
Наев отметил, что участки государственной границы дополнительно усилят невзрывными и взрывными заграждениями. Они станут «неожиданностью» для наступающих, считает генерал.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй в мире. Он не исключил возвращения группы в зону спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru